Россия и США могут провести товарищеский матч

Сборные России и США по футболу могут провести товарищеский матч

Сборные России и США по футболу могут провести товарищеский матч. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил матч-агент американской национальной команды Мезмуредавид Деста.

По его словам, никаких преград к проведению этой игры не существует.

«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея. Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС. Организовать такой поединок будет несложно», — заявил Деста.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее почетный глава РФС объяснил дорогие трансферы «Спартака».