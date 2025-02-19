Реал Мадрид

Фоден решился на удар с 40 метров, но мяч улетел в небеса.
Фоден нанес удар по воротам, но слабо и не опасно. Куртуа уверенно забрал мяч.
Статистика по ударам — 1:1 в пользу «Реала». По ударам в створ — 6:0. Вот это да...
ГООООЛ!!! Мбаппе оформляет хет-трик — 3:0!
Француз получил мяч на правом краю штрафной «Сити», обыграл Фодена, сместился ближе к центру и низом направил мяч в дальний угол!
Куртуа уверенно поймал мяч в руки после подачи Гюндогана с углового.
Гюндоган прострелил с левого края штрафной в центр, но попал в Вальверде. Мяч ушел на угловой.
Моментище! Вальверде изумительно прострелил во вратарскую «Сити», и Мбаппе в подкате пробил по воротам, но Эдерсон совершил классный сейв! Правда, затем оказалось, что француз все равно был в небольшом офсайде.
Винисиус пробросил мяч себе на ход, но не смог обогнать Хусанова! Узбекистанский защитник невероятно быстр.
Опасно! Вальверде прострелил во вратарскую «Сити», но сразу три игрока «Реала» не смогли в подкате замкнуть в створ!
«Реал» заработал угловой. Мадридцы разыграли мяч, и Родриго нанес удар с линии штрафной, но Эдерсон отбил в сторону!
Винисиус прострелил с правого фланга в центр штрафной «Сити», но попал в Диаша.
Родриго нанес удар с линии штрафной, но чуть выше перекладины!
Нико Гонсалес откровенно схватил Винисиуса за трусы и держал так несколько секунд, пока судья не свистнул фол и не дал игроку «Сити» желтую карточку. Выглядело это довольно комично.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Реал» ведет со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Мадридцы полностью контролировали ход встречи в эти 45 минут и не позволили «Сити» провести ни одной опасной атаки. Ждем второй тайм! Интересно, какие изменения внесет Гвардиола.
Фоден подал во вратарскую «Реала», но никто из его партнеров не сумел нанести удар, к тому же сразу двое игроков «Сити» оказались в офсайде.
Себальос сфолил на Гюндогане возле штрафной «Реала». «Сити» получил право на опасный «стандарт».
Мяч рикошетом от Родриго чуть не ушел на угловой, но Куртуа резко набрал скорость и в подкате выбил мяч за боковую.
Вальверде отдал неточную передачу на Мбаппе, и англичане перехватили мяч.
Хусанов опередил Винисиуса в борьбе за мяч на левом фланге и осуществил перехват.
Беллингем получил желтую карточку за фол на Фодене в центре поля.
Мармуш подал на ближнюю штангу, но там оказался только Беллингем, который вынес мяч за боковую.
Мармуш с мячом влетел в штрафную «Реала», но Асенсио в чистейшем подкате выбил снаряд на угловой!
ГООООЛ!!! Мбаппе оформляет дубль — 2:0!
Винисиус получил мяч на правом фланге, отпасовал в центр на Родриго, а тот покатил в штрафную на Мбаппе. Француз одним движением обыграл Гвардиола, который улетел в подкате куда-то в сторону, и пробил мимо Эдерсона!
Гвардиол толкнул обеими руками в спину Родриго, пытаясь отобрать мяч возле штрафной «Реала». Арбитр свистнул фол.
Менди и Фоден столкнулись корпус в корпус в борьбе за мяч. Англичанин не сразу смог подняться с газона, но фола там не было.
Тчуамени забросил мяч в штрафную «Сити» на Мбаппе, и тот с лета пробил по воротам, но на этот раз Эдерсон спас свою команду!
Гюндоган откровенно сфолил на Родриго и сорвал потенциальную контратаку «Реала», за что получил желтую карточку.
Родриго здорово проявил себя в обороне и отобрал мяч у Мармуша.
Мармуш влетел шипами в голеностоп Асенсио. Арбитр свистнул фол, но решил пока не давать желтую карточку нападающему «Сити».
Навес Родриго с углового не привел к опасному удару, но мяч остался у мадридцев.
Беллингем протащил мяч через половину поля, проник в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, но мяч попал в Хусанова и ушел на очередной угловой.
Опасно! Себальос покатил мяч с углового на Вальверде, и тот нанес дальний удар, но мяч попал в сетку с внешней стороны!
Защитник «Сити» опять заблокировал удар Мбаппе, и мяч ушел на угловой.
Родриго подал в центр штрафной, и Беллингем сделал скидку на дальнюю штангу, но там оказался Гвардиол, который вынес мяч головой в поле. Подбор остался за Винисиусом.
Мбаппе нанес удар с линии ворот, но мяч рикошетом от ноги Гвардиола ушел на угловой!
Навес «Ман Сити» в штрафную «Реала» ни к чему не привел.
Беллингем завалил на газон Фодена возле штрафной «Реала». «Сити» получил право на перспективный «стандарт».
Родриго подал на ближнюю штангу, и Беллингем пробил головой, но чуть-чуть не попал в створ!
Винисиус обыграл Хусанова: прорвался в штрафную «Сити» с левого фланга и прострелил в центр. Мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Хусанов попытался прострелить в штрафную «Реала» с правого фланга, но попал в Менди. Мяч ушел за боковую.
Гвардиол нанес удар с линии штрафной, но попал в игрока «Реала»!
Вынужденная замена в составе «Ман Сити»: Стоунз уходит с поля, вместо него — Аке.
Стоунз лег на газон и не может подняться. Неужели травма на первых минутах?
ГООООЛ!!! Мбаппе очень быстро открывает счет — 1:0!
Асенсио выдал идеальный пас через все поле на Мбаппе, который дождался отскока от газона, пробил по мячу и перебросил вышедшего из ворот Эдерсона!
«Манчестер Сити» сразу завладел мячом и начал проводить позиционные атаки. Однако войти в штрафную «Реала» пока не получается.
Матч начался!
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Асенсио, Менди, Рюдигер, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Стартовый состав «Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Гвардиол, Хусанов, Гонсалес, Силва, Гюндоган, Савио, Фоден, Мармуш.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» играет с «Манчестер Сити».