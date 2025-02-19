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Спорт

Мбаппе оформил хет-трик: «Реал» уничтожает «Ман Сити» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/16 финала. Второй матч. «Реал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

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Jennifer Lorenzini/Reuters
Во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» играет дома с «Манчестер Сити». В первой встрече «сливочные» победили со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
2-й тайм
19 февраля 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
4' Мбаппе
33' Мбаппе
61' Мбаппе
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм

4' Мбаппе

33' Мбаппе 38' Беллингем

28' Гюндоган

2-й тайм

61' Мбаппе

47' Гонсалес

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'67

Фоден решился на удар с 40 метров, но мяч улетел в небеса.

'65

Фоден нанес удар по воротам, но слабо и не опасно. Куртуа уверенно забрал мяч.

'63

Статистика по ударам — 1:1 в пользу «Реала». По ударам в створ — 6:0. Вот это да...

'61

ГООООЛ!!! Мбаппе оформляет хет-трик — 3:0!

Француз получил мяч на правом краю штрафной «Сити», обыграл Фодена, сместился ближе к центру и низом направил мяч в дальний угол!

'61

Куртуа уверенно поймал мяч в руки после подачи Гюндогана с углового.

'60

Гюндоган прострелил с левого края штрафной в центр, но попал в Вальверде. Мяч ушел на угловой.

'58

Моментище! Вальверде изумительно прострелил во вратарскую «Сити», и Мбаппе в подкате пробил по воротам, но Эдерсон совершил классный сейв! Правда, затем оказалось, что француз все равно был в небольшом офсайде.

'56

Винисиус пробросил мяч себе на ход, но не смог обогнать Хусанова! Узбекистанский защитник невероятно быстр.

'54

Опасно! Вальверде прострелил во вратарскую «Сити», но сразу три игрока «Реала» не смогли в подкате замкнуть в створ!

'53

«Реал» заработал угловой. Мадридцы разыграли мяч, и Родриго нанес удар с линии штрафной, но Эдерсон отбил в сторону!

'51

Винисиус прострелил с правого фланга в центр штрафной «Сити», но попал в Диаша.

'49

Родриго нанес удар с линии штрафной, но чуть выше перекладины!

'47

Нико Гонсалес откровенно схватил Винисиуса за трусы и держал так несколько секунд, пока судья не свистнул фол и не дал игроку «Сити» желтую карточку. Выглядело это довольно комично.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершен! «Реал» ведет со счетом 2:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе. Мадридцы полностью контролировали ход встречи в эти 45 минут и не позволили «Сити» провести ни одной опасной атаки. Ждем второй тайм! Интересно, какие изменения внесет Гвардиола.

'45+1

Фоден подал во вратарскую «Реала», но никто из его партнеров не сумел нанести удар, к тому же сразу двое игроков «Сити» оказались в офсайде.

'45

Себальос сфолил на Гюндогане возле штрафной «Реала». «Сити» получил право на опасный «стандарт».

'44

Мяч рикошетом от Родриго чуть не ушел на угловой, но Куртуа резко набрал скорость и в подкате выбил мяч за боковую.

'42

Вальверде отдал неточную передачу на Мбаппе, и англичане перехватили мяч.

'40

Хусанов опередил Винисиуса в борьбе за мяч на левом фланге и осуществил перехват.

'38

Беллингем получил желтую карточку за фол на Фодене в центре поля.

'37

Мармуш подал на ближнюю штангу, но там оказался только Беллингем, который вынес мяч за боковую.

'36

Мармуш с мячом влетел в штрафную «Реала», но Асенсио в чистейшем подкате выбил снаряд на угловой!

'33

ГООООЛ!!! Мбаппе оформляет дубль — 2:0!

Винисиус получил мяч на правом фланге, отпасовал в центр на Родриго, а тот покатил в штрафную на Мбаппе. Француз одним движением обыграл Гвардиола, который улетел в подкате куда-то в сторону, и пробил мимо Эдерсона!

'33

Гвардиол толкнул обеими руками в спину Родриго, пытаясь отобрать мяч возле штрафной «Реала». Арбитр свистнул фол.

'31

Менди и Фоден столкнулись корпус в корпус в борьбе за мяч. Англичанин не сразу смог подняться с газона, но фола там не было.

'29

Тчуамени забросил мяч в штрафную «Сити» на Мбаппе, и тот с лета пробил по воротам, но на этот раз Эдерсон спас свою команду!

'28

Гюндоган откровенно сфолил на Родриго и сорвал потенциальную контратаку «Реала», за что получил желтую карточку.

'27

Родриго здорово проявил себя в обороне и отобрал мяч у Мармуша.

'25

Мармуш влетел шипами в голеностоп Асенсио. Арбитр свистнул фол, но решил пока не давать желтую карточку нападающему «Сити».

'23

Навес Родриго с углового не привел к опасному удару, но мяч остался у мадридцев.

'23

Беллингем протащил мяч через половину поля, проник в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, но мяч попал в Хусанова и ушел на очередной угловой.

'21

Опасно! Себальос покатил мяч с углового на Вальверде, и тот нанес дальний удар, но мяч попал в сетку с внешней стороны!

'20

Защитник «Сити» опять заблокировал удар Мбаппе, и мяч ушел на угловой.

'20

Родриго подал в центр штрафной, и Беллингем сделал скидку на дальнюю штангу, но там оказался Гвардиол, который вынес мяч головой в поле. Подбор остался за Винисиусом.

'19

Мбаппе нанес удар с линии ворот, но мяч рикошетом от ноги Гвардиола ушел на угловой!

'17

Навес «Ман Сити» в штрафную «Реала» ни к чему не привел.

'16

Беллингем завалил на газон Фодена возле штрафной «Реала». «Сити» получил право на перспективный «стандарт».

'15

Родриго подал на ближнюю штангу, и Беллингем пробил головой, но чуть-чуть не попал в створ!

'14

Винисиус обыграл Хусанова: прорвался в штрафную «Сити» с левого фланга и прострелил в центр. Мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'12

Хусанов попытался прострелить в штрафную «Реала» с правого фланга, но попал в Менди. Мяч ушел за боковую.

'10

Гвардиол нанес удар с линии штрафной, но попал в игрока «Реала»!

'8

Вынужденная замена в составе «Ман Сити»: Стоунз уходит с поля, вместо него — Аке.

'6

Стоунз лег на газон и не может подняться. Неужели травма на первых минутах?

'4

ГООООЛ!!! Мбаппе очень быстро открывает счет — 1:0!

Асенсио выдал идеальный пас через все поле на Мбаппе, который дождался отскока от газона, пробил по мячу и перебросил вышедшего из ворот Эдерсона!

'3

«Манчестер Сити» сразу завладел мячом и начал проводить позиционные атаки. Однако войти в штрафную «Реала» пока не получается.

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Асенсио, Менди, Рюдигер, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

22:50

Стартовый состав «Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Гвардиол, Хусанов, Гонсалес, Силва, Гюндоган, Савио, Фоден, Мармуш.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» играет с «Манчестер Сити».

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