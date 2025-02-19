Стали известны все результаты матчей дня в Лиге чемпионов

18 февраля состоялись первые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Первым слотом стояло противостояние «Милана» и роттердамского «Фейеноорда», в котором коллектив из Нидерландов добился ничейного результата и по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала (1:1, 2:1 — общий счет).

В других матчах дня «Брюгге» в гостях оказался сильнее «Аталанты» из «Бергамо» (3:1, 5:2 по сумме) мюнхенская «Бавария» дома сыграла вничью с «Селтиком» из Глазго (1:1, 3:2 по сумме), а «Монако» в гостях сыграл вничью с лиссабонской «Бенфикой» (3:3, 3:4 по сумме). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответные поединки в четырех оставшихся стыковых матчах пройдут 19 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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