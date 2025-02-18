Во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов французский «Монако» во главе с Александром Головиным играет на выезде с португальской «Бенфикой». В первой встрече монегаски проиграли со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
Матч не начался
18 февраля 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Да Луш», Лиссабон, Португалия
1-й тайм
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22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов французский «Монако» Александра Головина играет с португальской «Бенфикой».