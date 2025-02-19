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В «Крыльях Советов» затеяли революцию

Заместитель гендира «Крыльев» Пименов заявил, что клуб должен стать грандом
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Алексей Даничев/РИА Новости

Новоиспеченный заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что желает сделать самарский клуб одним из грандов российского футбола. Слова Пименова приводит портал Odds.ru.

«Хотелось бы, чтобы «Крылья Советов» перестали быть клубом-донором и стали клубом-грандом. Но, естественно, мы понимаем реалии, что нам тяжело будет конкурировать с богатыми командами», — отметил заместитель генерального директора «Крыльев».

Пименов подчеркнул, что сделает упор на развитии академии «Крыльев Советов», чтобы воспитать талантливых футболистов, которые помогут привести команду к высоким местам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

При этом некоторые воспитанники могут пополнить бюджет клуба в случае удачной продажи.

«Некоторых, наверное, будем продавать в более крупные команды, но при этом мы будем бороться за самые высокие места», — сказал Пименов.

О назначении Пименова на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов» стало известно 18 февраля.

По итогам 18 туров РПЛ «Крылья» набрали 18 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

Ранее украинского вратаря, не пожавшего руку Головину, назвали дебилом.

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