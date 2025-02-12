В сети появилось видео, как комментатор Скворцов теряет сознание

Telegram-канал «КП Новосибирск» опубликовал видеозаписи с камер наблюдения с улицы Новосибирска, на которых запечатлен момент, когда комментатор Роман Скворцов теряет сознание возле бара.

На кадрах запечатлено, как после двух часов ночи Скворцов выходит на улицу и общается с компанией из соседнего бара.

«Спустя несколько минут между ними возникает, как кажется, конфликт. Четко не видно, толкаются мужчины, дерутся или оживленно о чем-то спорят. После этого Роман хочет вернуться в бар, но падает на землю прямо возле крыльца на улице. К нему подбегают прохожие и вызывают скорую», — указано в источнике.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее стали известны подробности состояния Скворцова.