Стали известны подробности состояния избитого комментатора Скворцова

Комментатор Роман Скворцов, который был госпитализирован после избиения в Новосибирске, пошел на поправку и чувствует себя значительно лучше. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале.

«Угрозы для жизни, по словам врачей, нет. Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым», — добавил он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее Александр Овечкин пожелал выздоровления Скворцову.