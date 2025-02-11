«Бери рекорд, за меня не переживай»: комментатор Скворцов ответил Овечкину

Избитый комментатор Скворцов заявил, что в шоке от поддержки Овечкина

Спортивный комментатор Роман Скворцов ответил российскому нападающему и капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который выразил ему слова поддержки, и признался, что шокирован этим. Слова журналиста приводит «Матч ТВ».

«Овечкин меня поддержал? Я в шоке. Саня, брат, давай, бери рекорд! А за меня не переживай», — заявил он.

Инцидент, из-за которого Скворцов попал в больницу, произошел вечером 8 февраля в Новосибирске.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее стали известны подробности состояния Скворцова.