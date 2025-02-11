Овечкин пожелал выздоровления комментатору Скворцову

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин пожелал выздоровления комментатору Роману Скворцову, который попал в реанимацию в Новосибирске, передает «Матч ТВ».

«Помню его работу в эфире на «Матч ТВ». Хотел бы сказать сейчас как хоккеист — хоккеисту: «Рома, давай, держись!» На твоей стороне все спортсмены», — сказал Овечкин.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения комментатора Скворцова.