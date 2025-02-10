В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения комментатора Скворцова

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщает «Новосибирск Онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

«По факту получения травм гражданином дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 Уголовного Кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводится дознание», — заявили в ГУ МВД.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Сама супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее был назван диагноз попавшего в больницу комментатора Скворцова.