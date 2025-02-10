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Стали известны подробности о состоянии комментатора Скворцова

Sport Baza: у комментатора Скворцова произошло кровоизлияние в мозг
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Алексей Филиппов/РИА Новости

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения, его состояние медики оценивают как тяжелое. По предварительной информации, комментатор находится в сознании.

Telegram-канал Baza изначально сообщал, что на Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте в Новосибирске. На сегодняшний момент источник отмечает, что пока неизвестно точно, что произошло с комментатором. По одной из версий, на него могли напасть и избить, по другой — он сам упал и ударился головой. В городе 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске.

В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее появилась информация, что полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова.

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