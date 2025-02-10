Назван диагноз попавшего в больницу комментатора Скворцова

Врачи диагностировали у госпитализированного в Новосибирске спортивного комментатора Романа Скворцова ушиб мозга и гематому. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — заявил источник.

Также собеседник агентства рассказал, что Скворцов проходит дополнительные медицинские обследования.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее стало известно, почему Скворцов попал в больницу.