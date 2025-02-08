«Зенит» случайно показал новичка на тренировке команды

Петербургский «Зенит» случайно показал новичка Родриго Саласара на тренировке команды на сборах в Абу-Даби. Соответствующий пост был выложен в Telegram-канале клуба, но позднее удален.

Петербуржцы выложили видео с тренировки, на котором в футболисте, которой сидит спиной к камере, можно опознать Саласара по татуировке на руке.

25-летний уругваец принадлежит «Браге». В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Саласару.

11 февраля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в финале Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Кварацхелия оценил свой дебютный гол за «ПСЖ».