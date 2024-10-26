«Спартак» может подписать футболиста из Уругвая

Московский «Спартак» проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику португальской «Браги» Родриго Саласару. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник утверждает, что 25-летний футболист является одним из кандидатов на усиление зимой.

Саласар выступает в составе «Браги» с лета 2023 года. Его соглашение с португальским клубом рассчитано до 2028 года. В текущем сезоне он забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 12 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в €16 млн.

Также в активе футболиста один матч в составе сборной Уругвая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент лидирует «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив». «Спартак» занимает шестое место, в их активе 19 очков.

В рамках следующего тура чемпионата России красно-белые примут дома «Пари НН». Встреча состоится 27 октября и начнется в 14:15 мск.

Ранее бразильский футболист объяснил, кто помогает «Краснодару» лидировать в РПЛ.