«Лучшее чувство»: Хвича оценил свой первый гол за «ПСЖ»

Грузинский футболист французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, который пополнил команду в зимнее трансферное окно, поделился эмоциями после первого гола за парижан. Его слова приводит RMC Sport.

«Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — заявил он.

Кварацхелия отличился в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монако», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 4:1. Он поразил ворота соперников на 54-й минуте игры, сделав счет 2:1.

«ПСЖ» объявил о переходе грузинского футболиста из итальянского «Наполи» 17 января. 26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Франции лидирует «ПСЖ» — у коллектива 53 очка после 21 игры. «Монако» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

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