Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Лучшее чувство»: Хвича оценил свой первый гол за «ПСЖ»

Игрок «ПСЖ» Кварацхелия поделился эмоциями от первого гола за команду
close
Felice De Martino/Global Look Press

Грузинский футболист французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, который пополнил команду в зимнее трансферное окно, поделился эмоциями после первого гола за парижан. Его слова приводит RMC Sport.

«Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — заявил он.

Кварацхелия отличился в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монако», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 4:1. Он поразил ворота соперников на 54-й минуте игры, сделав счет 2:1.

«ПСЖ» объявил о переходе грузинского футболиста из итальянского «Наполи» 17 января. 26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Франции лидирует «ПСЖ» — у коллектива 53 очка после 21 игры. «Монако» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Ранее «Спартак» установил клубный рекорд по тратам на покупку игроков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами