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«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ

«Краснодар» со счетом 1:0 обыграл «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В матче Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» обыграл московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Кордоба. Он отличился на 61-й минуте.

На 56-й минуте матча был удален футболист «Краснодара» Витор Тормена, который совершил грубый фол против Денис Боков. Это нарушение правил спровоцировало массовую потасовку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы А Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» и московский «Спартак» имеют по три балла. «Динамо» пока не имеет набранных очков, но имеет матч в запасе. 7 февраля бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Также 4 февраля в рамках группы B Зимнего Кубка РПЛ сыграют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» похвалили за расторжение контракта с одним из легионеров.

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