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«Спартак» похвалили за расторжение контракта с одним из легионеров

Экс-игрок Гранат: «Спартак» правильно решил расстаться с Николсоном
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат заявил, что ему ничем не запомнился ямайский нападающий Шамар Николсон, покинувший команду. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Единственное, если «Спартак» никого не купит в нападение – будет тяжело. Хотя бы был Николсон, а с одним Угальде будет сложно. Это не игрок стартового состава или какой-то лидер команды, поэтому можно сказать, что «Спартак» правильно решил с ним расстаться», — заявил он.

2 февраля «Спартак» расторг контракт с Николсоном.

Ямайский футболист перешел в «Спартак» в 2022 году. В прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «красно-белых», в которых забил четыре мяча.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее был назван новый клуб Николсона.

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