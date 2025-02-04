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Ремейк чемпионского финала-2024: «Динамо» против «Краснодара». LIVE

Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Игроки после окончания матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 года

Виталий Тимкив/РИА Новости
Московское «Динамо» встречается с «Краснодаром» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Winline Зимний Кубок РПЛ. Группа A
Матч не начался
04 февраля 15:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Аль-Нахайян», Абу-Даби, ОАЭ
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.

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