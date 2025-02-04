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Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Игроки после окончания матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Динамо» (Москва), 25 мая 2024 годаВиталий Тимкив/РИА Новости
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.