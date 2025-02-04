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Футболисты «Динамо» и «Краснодара» устроили потасовку на Зимнем Кубке РПЛ

Игроки «Динамо» и «Краснодара» подрались на Зимнем Кубке РПЛ
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Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»

Футболисты московского «Динамо» и «Краснодара» устроили потасовку в матче Зимнего Кубка РПЛ.

На 56-й минуте игры защитник «Краснодара» Витор Тормена жестко сыграл против Дениса Бокова. После этого эпизода тренер «Динамо» Марцел Личка толкнул Тормена в грудь. На поле началась массовая стычка. Несколько футболистов увидели перед собой желтую карточку, а Тормена был удален с поля.

Сейчас идет 66-я минута матча. «Краснодар» выигрывает со счетом 1:0.

В первом матче «Краснодар» проиграл со счетом 2:3 московскому «Спартаку». Для «Динамо» этот матч является первым на турнире.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом идет «Динамо». Подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее в Российском футбольном союзе рассказали о планах создать новый турнир.

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