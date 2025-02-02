Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка обыграла украинку и выиграла турнир в Австрии

Александрова обыграла Ястремскую и стала победительницей турнира в Линце
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце, обыграв в решающем матче Даяну Ястремскую с Украины.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. В активе Ястремской три подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, россиянка поднялась на пять позиций в рейтинге WTA и теперь будет занимать 25-ю строчку.

Следующим соревнованием для Александровой станет турнир в Абу-Даби. 4 февраля в матче 1/16 финала она сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с представлением Дарьи Касаткиной.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами