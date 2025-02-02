Российская теннисистка обыграла украинку и выиграла турнир в Австрии

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце, обыграв в решающем матче Даяну Ястремскую с Украины.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Александрова выполнила два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. В активе Ястремской три подачи навылет, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из пяти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, россиянка поднялась на пять позиций в рейтинге WTA и теперь будет занимать 25-ю строчку.

Следующим соревнованием для Александровой станет турнир в Абу-Даби. 4 февраля в матче 1/16 финала она сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с представлением Дарьи Касаткиной.