Российско-украинский финал: Александрова против Ястремской. LIVE

30:15, пока Даяна совсем не может найти свою игру. Большинство набранных ею очков — следствие ошибок соперницы, а не ее успехи.
0:40, сначала срывает подачу Даяна, а затем Екатерина великолепно бежит к сетке и укорачивает!
Попадает в сетку с бэкхенда Ястремская и официально проигрывает первый сет! 6:2 в пользу Александровой.
15:40, много сил потеряла Даяна в этом розыгрыше и все равно уступила. Два сетбола у россиянки.
5:2, принимать на сет будет сейчас Екатерина после того, как трос помог ей заработать победный балл.
40:0, почти все с первой подачи мячи выигрывает россиянка, отлично идет у нее пока этот аспект игры.