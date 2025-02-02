Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Российско-украинский финал: Александрова против Ястремской. LIVE

Теннис. WTA-500. Линц. Финал. Александрова — Ястремская. ОНЛАЙН
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости
Россиянка Екатерина Александрова и украинка Даяна Ястремская разыгрывают титул чемпионки турнира серии WTA-500 в Линце. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:09

1:3, первый гейм в этом сете выигрывает Даяна.

17:08

40:15, стала получаться агрессивная игра у украинки!

17:07

30:15, отлично форхендом играет Даяна!

17:06

0:15, подает Ястремская.

17:03

3:0, совсем не сложный мяч украинка отправляет в аут.

17:01

40:40, классно продавила Ястремская атаку в угол площадки!

17:00

40:30, поочередно отличные атаки провели спортсменки.

16:59

30:15, пока Даяна совсем не может найти свою игру. Большинство набранных ею очков — следствие ошибок соперницы, а не ее успехи.

16:58

0:15, подачу исполняет Александрова.

16:57

0:2, просто шикарно начинается второй гейм для россиянки!

16:56

0:40, сначала срывает подачу Даяна, а затем Екатерина великолепно бежит к сетке и укорачивает!

16:55

0:15, на подаче Ястремская.

16:53

1:0, стартовый гейм второй партии оказывается за россиянкой.

16:52

40:30, близко подбирается Ястремская, нанося аккуратный удар под заднюю линию.

16:51

30:15, если уж попадает Екатерина в площадку, то никак с таким не справиться Даяне.

16:50

0:15, начинается второй сет на подаче Александровой.

16:45

Попадает в сетку с бэкхенда Ястремская и официально проигрывает первый сет! 6:2 в пользу Александровой.

16:44

15:40, много сил потеряла Даяна в этом розыгрыше и все равно уступила. Два сетбола у россиянки.

16:43

15:30, дважды подряд Ястремская срывает финальный удар, от чего уступает в розыгрышах.

16:42

15:0, на подаче украинка.

16:41

5:2, принимать на сет будет сейчас Екатерина после того, как трос помог ей заработать победный балл.

16:40

40:15, продолжает доминацию россиянка.

16:39

30:15, не получается у Даяны обработать подачу оппонентки.

16:38

0:15, Александрова подает.

16:37

2:4, сокращает отставание в счете украинская спортсменка!

16:37

40:15, после попадания в трос после удара Александровой мяч отправляется в аут.

16:35

15:0, на подаче Ястремская.

16:36

30:15, не отпускают друг друга соперницы.

16:34

4:1, следующим ударом Александрова забирает гейм за собой!

16:33

40:30, первая двойная ошибка на подаче у Екатерины.

16:32

30:15, отлично складывается сет для российской теннисистки пока!

16:31

15:0, на подаче Александрова.

16:30

1:3, двойную ошибку на подаче совершает украинская спортсменка!

16:29

30:40, брейковое очко у Екатерины, срывается мяч у Даяны при попытке атаковать!

16:28

30:15, по разу ошибаются теннисистки.

16:27

15:0, подает Ястремская.

16:25

2:1, на первую паузу в игре Александрова уходит лидером.

16:24

40:0, почти все с первой подачи мячи выигрывает россиянка, отлично идет у нее пока этот аспект игры.

16:23

15:0, на подаче Александрова.

16:22

1:1, все же Ястремская забирает ключевой розыгрыш и выигрывает гейм на своей подаче.

16:21

40:30, классно дважды перевела в угол корта мяч Екатерина!

16:20

40:0, отлично атакует Даяна справа.

16:19

15:0, впервые в игру мяч вводит Ястремская.

16:18

1:0, первый гейм забирает за собой россиянка.

16:17

40:15, отличный форхэнд от россиянки.

16:16

30:15, подряд удачные атаки спортсменки провели.

16:15

Поехали! Первый розыгрыш в матче на своей подаче выигрывает Александрова.

16:10

Спортсменки завершают разминку, совсем скоро начнем!

16:05

Игра начнется в 16:15 по московскому времени.

15:55

Добрый день, любители мяча и ракетки! Екатерина Александрова и Даяна Ястремская разыгрывают титул чемпионки турнира серии WTA-500 в Линце!

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Возвращался с задания». На СВО погиб вице-губернатор Приморья, уехавший освобождать Курскую область
В зоне СВО погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Зеленский заявил, что ВСУ понесли огромные потери. Военная операция, день 1075-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1075-й день
«Отдал незаконный приказ»: СК завел дело на командира ВСУ после удара по Судже
СК возбудил дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши
Россиянам рассказали о нарушающей закон РФ функции телевизоров
Протестующих в Грузии предупредили о последствиях в случае перекрытия въезда в Тбилиси
Семь беспилотников ВСУ атаковали Энергодар
Дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области
Новости и материалы
Глава МИД Турции назвал приоритетные задачи новых властей Сирии
В Подмосковье медики не спасли младенца, упавшего с кровати перед кормлением
Американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским
Депутат Рады рассказал, почему в США заговорили о выборах на Украине
В Волгограде стартовал проект по кадровой интеграции участников СВО
Зеленский: Украина как никогда близка к миру
В МИД РФ назвали ответственных за удар ВСУ по интернату в Судже
«Спартак» попрощался с одним из легионеров
Российский телеканал всерьез воспринял шутку о «советском коде» в DeepSeek
Умер главред литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин
Канье Уэст подписался на Тейлор Свифт в соцсетях после объявления номинантов «Грэмми»
В ВСУ пожаловались на отсутствие ротации военных в Курской области
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом атаковал военного
Умер режиссер Виктор Савкин
Работникам украинской колонии, где пытали заключенных, предъявлены новые обвинения
Средства ПВО сбили четыре беспилотника над регионами РФ
Стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья на СВО
Жительница Тольятти за два месяца прописала у себя почти 200 мигрантов
Все новости
Украинские военные не верят в возможность перемирия
В Финляндии опасаются ввода пошлин на товары из ЕС после прихода Трампа
Дмитрий Самойлов
Либерал или имперец: кем был Иосиф Бродский
Корпорацию по продвижению исламского образа жизни обвинили в сексуальной эксплуатации
На Кубани произошли повторные выбросы мазута
Агрессия Шульгина, анорексия, потеря ребенка. Куда пропала финалистка «Фабрики звезд» Юлия Михальчик
Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет
Роботы в Алма-Ате и Карл III в Освенциме: 20 главных фото недели
ВСУ ударили по интернату в Курской области. В здании могли быть люди
МО РФ назвало удар ВСУ по Судже попыткой отвлечь внимание от Русского Поречного
«Урсула, благодарю». В Приднестровье обрадовались предстоящим поставкам газа из ЕС
Молдавия 1 февраля отправила в Приднестровье первую партию газа
«Деньги решают все». С бойца ММА Асхабова сняли подозрения в похищении украинца
Боец ММА Асхабов отреагировал на информацию о похищении украинца
Откровенная Кайли Дженнер и суровая Памела Андерсон: как прошла Неделя моды в Париже
На Неделе высокой моды в Париже первые ряды заняли дети знаменитостей
«Надежный план». В США назвали условие сделки Трампа с Путиным
Салливан: если Вашингтон проявит выдержку, сделка с Россией возможна
США хотят побудить Украину к президентским выборам для перемирия. Военная операция, день 1074-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1074-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами