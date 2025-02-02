Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Организаторы извинились за то, что представили теннисистку Касаткину под другим флагом

Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с флагом Касаткиной
close
соцсети

Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби извинились за ошибку, которую допустили при жеребьевке. В ней россиянка Дарья Касаткина была представлена с флагом Испании.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьевки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Мы ее уже исправили», — заявили в пресс-службе турнира.

Пока россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом, в сетках, рейтингах и других материалах рядом с их именами не указывается страна.

Касаткина — победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде и одного турнира в парном разряде, победительница «Кубка Билли Джин Кинг» в 2021 году в составе национальной сборной России. Также на ее счету победа на юниорском турнире «Ролан Гаррос». Она первая ракетка России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Андрей Рублев проиграл 102-й ракетке мира на турнире в Монпелье.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами