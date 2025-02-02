Организаторы извинились за то, что представили теннисистку Касаткину под другим флагом

Организаторы турнира в Абу-Даби извинились за ошибку с флагом Касаткиной

Организаторы теннисного турнира в Абу-Даби извинились за ошибку, которую допустили при жеребьевке. В ней россиянка Дарья Касаткина была представлена с флагом Испании.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьевки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Мы ее уже исправили», — заявили в пресс-службе турнира.

Пока россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом, в сетках, рейтингах и других материалах рядом с их именами не указывается страна.

Касаткина — победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде и одного турнира в парном разряде, победительница «Кубка Билли Джин Кинг» в 2021 году в составе национальной сборной России. Также на ее счету победа на юниорском турнире «Ролан Гаррос». Она первая ракетка России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Андрей Рублев проиграл 102-й ракетке мира на турнире в Монпелье.