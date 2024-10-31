Непобежденный российский боец резко ответил на высказывание о Дагестане

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, резко высказался о словах грузина Мераба Двалишвили, который считает, что Дагестан — это не Россия. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Мы — народы неразделимые. Россия — это наш общий дом», — заявил Магомедов.

Также он предположил, что Двалишвили чаще ходил на борьбу, чем на географию и историю в школе.

«От Дагестана грузин во многом Россия спасала. Мы часто делали набеги на них, ходили в походы к ним, а Россия их защищала. Можно сказать, защитила от Дагестана. Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана», — добавил Шара Буллет.

30-летний Магомедов родился в Махачкале.

26 октября Шара Буллет одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

В своей карьере Магомедов провел 19 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC.

Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.