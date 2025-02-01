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Спорт

Звездные россияне Нурмагомедов, Шара Буллет и Павлович сражаются в UFC. LIVE

ММА. UFC Fight Night 250. Адесанья — Имавов, Магомедов — Пэйдж. ОНЛАЙН
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shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит турнир UFC Fight Night 250. В основном карде встречаются Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов, Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и Майкл Пэйдж, Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк, а также Саид Нурмагомедов и Винисиус Оливейра. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:08

Все три арбитра единогласно отдали второй раунд Винисиусу де Оливейре — 29:28 в трех карточках.

21:06

Третий раунд. Оказалось, что Винисиус-то сохранил побольше сил. Чем ближе был конец боя, тем больше и опаснее он попадал. Нурмагомедов иногда отвечал неплохими попаданиями, но по ударам бразилец очень серьезный перевес имел и забрал третий раунд очевидно. Все решит результат второго раунда, а он может быть любым.

21:00

Второй раунд. Рабочий трудовой раунд, в котором бразилец владел инициативой во второй части пятиминутки, хотя в первой больше попадал снова Нурмагомедов. 13-13 по попаданиям в голову, а в корпус бразилец нанес на два удара больше. Равный раунд, который могут отдать бразильцу.

20:54

Нурмагомедов на первой же минуте дважды попал, причем от вертушки соперник улетел на спину. Россиянин быстрее и точнее атаковал, так еще и в борьбе завязал соперника в концовке раунда. 17-2 по попаданиям в голову — красноречиво. Первый раунд за Нурмагомедовым.

20:47

Начали!

20:45

Нурмагомедову 32 года, его сопернику — 29. Оба сегодня дебютируют в UFC. Это тоже легкий вес.

20:42

А теперь Винисиус де Оливейра из Бразилии против россиянина Саида Нурмагомедова.

20:37

Все три арбитра единогласно отдали все три раунда Фаресу Зиаму — 30:27 на трех карточках.

20:35

Третий раунд. Пытался Дэвис как-то перевернуть ход поединка, но все прошло в том же ключе. Раунд разделился на битвы в стойке и в маунте, но Зиам и тут бил больше и попадал чаще. Это будет уверенная победа француза.

20:29

Bторой раунд. Сразу пошла жесткая рубка. Пытался Дэвис навязать борьбу, но в размене ударами получил жесткое рассечение, и заливал четыре минуты канвас кровью. В какой-то момент Зиам поднял соперника, но бросил на настил достаточно аккуратно, там Дэвис пытался выйти на треугольник, но, когда не вышло, буквально выживал до конца раунда на спине под градом ударов оппонента. Раунд за Зиамом.

20:22

Первый раунд. Сразу началось с партера, причем Дэвис настаивал, чтобы остаться там, но соперники поднялись, и в стойке Зиам очевидно перебивал оппонента на протяжении четырех минут. Дэвис в конце предпоследней смог захватить соперника и перевести его в партер и забрать полный маунт, но не вышел на «треугольник» и не дожал. По всей видимости, Зиам выиграл первый раунд.

20:17

Каждый из бойцов идет на серии из четырех побед. Чья-то сегодня прервется. Бой начался.

20:15

Зиаму 27 лет, его сопернику — 32. Сейчас все начнется.

20:05

Это будет бой в легком весе.

20:00

Первыми в основном карде сойдутся француз Фарес Зиам и Майк Дэвис из США.

19:50

Сегодня нас ждет интереснейший вечер боев. Скоро начнется основной кард:

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Фарес Зиам — Майк Дэвис

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители единоборств! Сегодня на турнире UFC Fight Night 250 выступят три известных россиянина — Шара Буллет, Сергей Павлович и Саид Нурмагомедов. Также в главном поединке вечера примет участие Нассурдин Имавов — российский и французский боец ММА.

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