Звездные россияне Нурмагомедов, Шара Буллет и Павлович сражаются в UFC. LIVE

20:22

Первый раунд. Сразу началось с партера, причем Дэвис настаивал, чтобы остаться там, но соперники поднялись, и в стойке Зиам очевидно перебивал оппонента на протяжении четырех минут. Дэвис в конце предпоследней смог захватить соперника и перевести его в партер и забрать полный маунт, но не вышел на «треугольник» и не дожал. По всей видимости, Зиам выиграл первый раунд.