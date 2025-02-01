Звездные россияне Нурмагомедов, Шара Буллет и Павлович сражаются в UFC. LIVE

Все три арбитра единогласно отдали второй раунд Винисиусу де Оливейре — 29:28 в трех карточках.
Третий раунд. Оказалось, что Винисиус-то сохранил побольше сил. Чем ближе был конец боя, тем больше и опаснее он попадал. Нурмагомедов иногда отвечал неплохими попаданиями, но по ударам бразилец очень серьезный перевес имел и забрал третий раунд очевидно. Все решит результат второго раунда, а он может быть любым.
Второй раунд. Рабочий трудовой раунд, в котором бразилец владел инициативой во второй части пятиминутки, хотя в первой больше попадал снова Нурмагомедов. 13-13 по попаданиям в голову, а в корпус бразилец нанес на два удара больше. Равный раунд, который могут отдать бразильцу.
Нурмагомедов на первой же минуте дважды попал, причем от вертушки соперник улетел на спину. Россиянин быстрее и точнее атаковал, так еще и в борьбе завязал соперника в концовке раунда. 17-2 по попаданиям в голову — красноречиво. Первый раунд за Нурмагомедовым.
Третий раунд. Пытался Дэвис как-то перевернуть ход поединка, но все прошло в том же ключе. Раунд разделился на битвы в стойке и в маунте, но Зиам и тут бил больше и попадал чаще. Это будет уверенная победа француза.
Bторой раунд. Сразу пошла жесткая рубка. Пытался Дэвис навязать борьбу, но в размене ударами получил жесткое рассечение, и заливал четыре минуты канвас кровью. В какой-то момент Зиам поднял соперника, но бросил на настил достаточно аккуратно, там Дэвис пытался выйти на треугольник, но, когда не вышло, буквально выживал до конца раунда на спине под градом ударов оппонента. Раунд за Зиамом.
Первый раунд. Сразу началось с партера, причем Дэвис настаивал, чтобы остаться там, но соперники поднялись, и в стойке Зиам очевидно перебивал оппонента на протяжении четырех минут. Дэвис в конце предпоследней смог захватить соперника и перевести его в партер и забрать полный маунт, но не вышел на «треугольник» и не дожал. По всей видимости, Зиам выиграл первый раунд.
Сегодня нас ждет интереснейший вечер боев. Скоро начнется основной кард:
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра
Фарес Зиам — Майк Дэвис