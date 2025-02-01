«Лакмусовая бумажка»: в сборной России отреагировали на скандальное интервью Кокорина

Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев, говоря о скандальном высказывании нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что уровень российских клубов можно будет понять только после возвращения в еврокубковые турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Моя оценка чемпионата — да, из-за отсутствия еврокубков он просел. Качество легионеров упало — это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом — я так не считаю. Понять, насколько он силен, сможем только с возвращением еврокубков. Пока лакмусовая бумажка — игры сборной, а она не проигрывает!» — заявил он.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту». Также он назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

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