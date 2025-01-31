«Он в Малайзии родился?» Кокорина призвали проверить из-за оскорбления футбола в России

Бывший футбольный арбитр Павел Стипиди раскритиковал российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина за его скандальные слова о российском футболе и призвал правоохранительные органы проверить игрока. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А Кокорин откуда вообще попал в футбол? Он в Малайзии родился, в Китае или где? Почему им не занимаются правоохранительные органы? Футбол – общественная структура, и Кокорин оскорбил ее. Находится за границей, а пишет и говорит настолько плохо о нашем футболе», — заявил он.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает за сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

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