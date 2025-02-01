Экс-футболист раскритиковал Кокорина за интервью

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил высказывания российского футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина в интервью игроку «Краснодара» Федору Смолову в его подкасте Smol Talk. Слова экс-голкипера приводит Vprognoze.ru.

«В словах Кокорина звучит обида на нашу страну и законы нашей страны. Сейчас он хочет найти команду, чтобы кто-то его взял из российских команд, но его никто не берет, потому что репутация уже не та. Надо понимать, что футбол — это временное явление», — заявил Кавазашвили.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает за сих пор.

Ранее Кокорина призвали проверить из-за оскорбления футбола в России.