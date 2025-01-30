«Фонбет» подал иск на гендиректора Анохина из-за дискредитации репутации

Букмекерская компания «Фонбет» сообщила, что подала в суд на гендиректора Сергея Анохина из-за дискредитации репутации в связи с уголовным делом, возбужденном из-за дачи взятки в размере 60 млн руб.

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает «Фонбет» право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — указано в заявлении.

Telegram-канал Baza сообщает, что компания потребовала взыскать с Анохина 100 млн рублей.

Ранее компания заявляла, что Анохин уволился. Однако он сам во время заседания в суде сообщил, что все еще занимает должность гендиректора «Фонбета».

Тверской суд отправил Анохина под арест. Он обвиняется в даче взятки в размере 60 млн рублей. Свою вину он признал. По ходу рассмотрения дела следователь заявил, что Анохин имеет двойное гражданство — России и Мексики, а также вид на место жительства в Черногории.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее по делу Анохина арестовали частного детектива.