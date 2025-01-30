Гендиректор «Фонбета» Анохин отправлен под арест

Тверской суд Москвы отправил под арест гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать передачи в следственные органы информации о хищении средств.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация, что Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки.