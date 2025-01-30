Гендиректор «Фонбета» Анохин признал свою вину по делу о взятке на 60 млн

Гендиректор «Фонбета» признал вину в суде и подтвердил, что дал взятку в размере 60 млн рублей. Видеозапись из суда опубликовал Дмитрий Толстошеев, Telegram-канал MSK1.RU.

«Он [Анохин] сам все выдал, выдал телефон, все это есть в выписке. Он не намерен скрываться или воспрепятствовать. Он сам явился и написал явку с повинной, выдал всех лиц. Все, что знал, он рассказал довольно подробно», — заявил адвокат Анохина.

По ходу рассмотрения дела следователь заявил, что Анохин имеет двойное гражданство — России и Мексики, а также вид на место жительства в Черногории. Об этом пишет РИА Новости.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По версии следствия, Анохин через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей для того, чтобы избежать передачи в следственные органы информации о хищении средств.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация, что Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки.