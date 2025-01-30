Гендиректору «Фонбета» Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки в 60 млн руб

Генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет по делу о даче взятки в размере 60 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По версии следствия, Анохин собирался избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных средств на предыдущем месте работы. Для этого он через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей.

Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. После передачи денег посредники, а также гендиректор букмекерской компании были задержаны сотрудниками полиции.

О задержании Анохина стало известно 29 января. По сообщению Telegram-канала 112, причиной для задержания послужила дача взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, Анохин передал представителю силовых структур взятку в 50 млн рублей. Получатель денег также задержан.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что в доме гендиректора «Фонбета» было найдено два миллиона долларов.