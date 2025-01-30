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По делу гендиректора «Фонбета» Анохина» арестовали частного детектива

Частного детектива Грицкова арестовали по делу гендиректора «Фонбета» Анохина
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РИА Новости

Тверской суд Москвы отправил под стражу частного детектива из Подмосковья Степана Грицкова, который проходит по делу бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Грицкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», — зачитала свое решение судья Ольга Семенова.

О задержании самого Анохина стало известно 29 января. Он обвиняется по делу о взятке в 60 млн рублей.

Анохин — российский игрок в пляжный футбол. В своей игровой карьере он выступал за команду «Строгино».

Он занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее появилась информация, что Анохину грозит до 15 лет за дачу взятки.

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