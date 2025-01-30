Анохин в суде заявил, что все еще занимает должность гендиректора «Фонбета»

Гендиректор «Фонбета» Анохин заявил, что все еще занимает эту должность

Гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин в Тверском суде заявил, что на самом деле до сих пор продолжает занимать эту должность в букмекерской компании. Об этом пишет РИА Новости.

До этого в самой компании заявили, что Анохин уволился.

Тверской суд отправил Анохина под арест. Он обвиняется в даче взятки в размере 60 млн рублей. Свою вину он признал. По ходу рассмотрения дела следователь заявил, что Анохин имеет двойное гражданство — России и Мексики, а также вид на место жительства в Черногории.

Анохин занимал должности вице-президента Российского футбольного союза и президента Московской федерации футбола. До апреля 2022 года Анохин был членом исполкома Российского футбольного союза и председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза. Также он бывший генеральный директор футбольного клуба «Химки», работал в клубе с 2020 по 2021 год.

Компанию «Фонбет» он возглавил в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее по делу Анохина арестовали частного детектива.