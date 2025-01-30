Экс-игрок «Зенита» раскритиковал интервью Кокорина

Угаров: поведение Кокорина — это вина тех людей, которые завалили его деньгами

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал российского футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина за резонансное интервью игроку «Краснодара» Федору Смолову на YouTube-канале Smol Talk. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Его поведение — это не его вина. Это вина тех людей, которые завалили его бешеными деньгами. Он никогда не отличался какой-то там культурой, грубо говоря. Тем более, когда у него появились бешеные деньги, он считает, что он может себе позволить больше. Это неуважение», — заявил Угаров.

В интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Ранее «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол.