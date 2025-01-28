Призер чемпионата России объявил о возвращении в футбол

Футбольный клуб «Анжи» объявил о своем возрождении. Команда планирует выступать в третьем дивизионе чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Telegram-канал «Анжи».

«С радостью сообщаем, что ФК «Анжи» возвращается в большой футбол! «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни», — говорится в заявлении.

«Анжи» был расформирован в 2022 году. Осенью 2024-го клуб был возрожден, а текущий сезон команда проводит в Любительской лиге Дагестана.

В сезоне-2012/2013 «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России. Дважды команда выходила в финал Кубка страны, а также доходила до 1/8 финала Лиги Европы.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

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