Кокорин рассказал об интересе «Арсенала»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о том, как им интересовался лондонский «Арсенал». Об этом он заявил на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

«Запрос на аренду. Говорят: «Год хотим тебя посмотреть. Если будет всё нормально, подпишем». Не хотел. Хотел полноценный контракт? Да. А то я пойду — там не получится… Как-то нет», — рассказал Кокорин.

Ранее Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Ранее «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол.