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Гимнастка Аверина ответила на вопрос о романе с олимпийским чемпионом

Гимнастка Аверина о снимках с фигуристом Соловьевым: просто красивые картинки
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dinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев после публикации романтических фотографий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответили, состоят ли в отношениях. Их слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», — ответила Аверина.

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», — добавил Соловьев.

25-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

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