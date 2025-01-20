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«Важно было выжить»: чемпионка мира Слуцкая о серьезном заболевании

Чемпионка мира Слуцкая о васкулите: важно было выжить и не остаться инвалидом
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Владимир Песня/РИА Новости

Многократная чемпионка мира и Европы, двукратная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая призналась, что у нее не было мыслей о спорте в тот момент, когда она узнала о тяжелом заболевании — васкулите. Ее слова приводит «Советский спорт».

Васкулит у Слуцкой был диагностирован в 2003 году, из-за чего она была вынуждена пропустить чемпионат Европы — 2004.

«Я безумно счастлива, что пусть заболевание и не лечится, но, по крайней мере, оно в ремиссии, а я смогла дальше выступать. Повторюсь, речь о спорте тогда даже не шла, важно было выжить, не остаться инвалидом и не сидеть дома. Откуда появилась эта болячка, никто не знает и не узнает, потому что этимология заболевания неизвестна», — поделилась она.

Экс-фигуристка рассказала, что получила инвалидность в 43 года. Сейчас Слуцкой 44 года.

Слуцкая выиграла два золота чемпионатов мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.

В августе 2015 года в подмосковном городе Лыткарино открылась школа фигурного катания имени Ирины Слуцкой.

Ранее четырехкратные чемпионы России снялись с финала Гран-при по фигурному катанию.

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