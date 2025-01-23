Гимнастка Аверина намекнула на отношения с олимпийским чемпионом

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала совместные фотографии с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, намекнув на романтические отношения.

Пара проводит совместный отпуск. На одном из кадров запечатлено, как Соловьев приобнимает Аверину и целует ее в голову.

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

25-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

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