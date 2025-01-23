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Азербайджан хочет вернуть медали Олимпиады-2024

Азербайджан хочет вернуть медали Олимпиады-2024 из-за плохого качества
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Yohann Ndoye Brouard/X

Олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы вернуть награды Олимпиады-2024. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной этому стало плохое качество. По словам источника, по итогам расследования оказалось, что медали семи спортсменов претерпели существенные изменения.

13 января сообщалось, что участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей.

Первыми на некачественные медали указали французский пловец Максим Груссе и скейтбордист Найджа Хьюстон из США. Хьюстон выложил в социальные сети фотографию награды и заявил, что она «как будто прошла войну». Позже свою облезлую золотую медаль в интернете показал и бадминтонист Виктор Аксельсен из Дании.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, а медали удалось завоевать только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер — они проиграли в финале женского парного турнира.

Ранее российский теннисист вышел в финал Australian Open.

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