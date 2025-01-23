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Российский теннисист вышел в финал Australian Open

Россиянин Плешивцев сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде
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Wolfgang Kumm/Global Look Press

Российский теннисист Егор Плешивцев вышел в финал юниорского Australian Open.

В полуфинале россиянин, выступающий в паре с сербом Огненом Миличем, обыграли первых сеяных турнира британца Оливера Бондинга и Джаггера Лича из США со счетом 7:5, 5:7, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету российско-сербского дуэта пять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из восьми. Бондинг/Лич выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-поинта из семи.

В финале Плешивцев и Милич сыграют со вторыми сеяными турнира - американцем Максвеллом Экстедом и чехом Яном Кумстатом. Встреча состоится 24 января.

17-летний Плешивцев занимает 34 место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Ига Швентек не смогла выйти в финал Australian Open.

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