Американский спортсмен рассказал о плохом качестве медалей Олимпиады-2024

Скейтбордист Найджа Хьюстон, представляющий сборную США, заявил о том, что медали на Олимпийских играх в Париже плохого качества. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Медали великолепные, когда совершенно новые. После того, как я дал друзьям поносить ее на выходные, она стала выглядеть хуже. Очевидно, они не такого высокого качества», — написал Хьюстон.

Хьюстон стал бронзовым призером в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит».

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее каноист Алексей Коровашков заявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2028.