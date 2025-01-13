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Названо число бракованных медалей на Олимпиаде-2024

La Lettre: участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей
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Yohann Ndoye Brouard/X

Принимавшие участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже вернули более сотни медалей, которые начали портиться. Об этом сообщает La Lettre.

«Более 100 бракованных медалей вернули спортсмены в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Некоторые спортсмены в последние месяцы публично осудили быструю порчу медалей, в основном бронзовых, в социальных сетях», — говорится в источнике.

Первыми на некачественные медали указали французский пловец Максим Груссе и скейтбордист Найджа Хьюстон из США. Хьюстон выложил в социальные сети фотографию награды и заявил, что она «как будто прошла войну». Позже свою облезлую золотую в интернете показал и бадминтонист Виктор Аксельсен из Дании.

Данная критика и массовый возврат наград вызвали серьезные волнения на Парижском монетном дворе. Сообщается, что были уволены три директора по производству и качеству. Также по информации La Lettre, порча медалей может быть связана с проблемой дефектного лака и несоблюдением других правил производства.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, а медали удалось завоевать только теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер — они проиграли в финале женского парного турнира.

Ранее российская теннисистка выгнала мать с трибуны во время Australian Open.

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