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Чемпион ОИ-2024 заявил, что у него облезла золотая медаль

Бадминтонист из Дании Аксельсен показал облезшую золотую медаль Олимпиады-2024

Двукратный чемпион летних Олимпийских игр по бадминтону в мужском одиночном разряде Виктор Аксельсен в социальных сетях показал облезшую золотую медаль Парижа-2024.

Спортсмен сравнил ее с золотой наградой токийской олимпиады, которую он выиграл в 2021 году.

«Золото Токио похоже больше на золото, чем парижское», — заявил датчанин.

Скейтбордист из США Найджа Хьюстон, выигравший в Париже бронзовую награду, в социальных сетях также опубликовал фото медали, которая после награждения получила сколы и деформировалась. В Международном олимпийском комитете уже признали проблему с некачественными медалями и пообещали спортсменам в ближайшее время заменить их на более качественный дубликат.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал Россию вернуться в олимпийскую семью.

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