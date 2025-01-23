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Брат Хабиба показал результат операции, где ему вставили штифт в руку

Боец Нурмагомедов вставил штифт в руку после поражения в титульном бою UFC
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umar_nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал результаты операции, которую был вынужден перенести из-за перелома руки, полученного в бою с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили.

На рентгеновском снимке можно увидеть, что Нурмагомедову вставили штифт в кисть левой руки. Боец получил перелом руки по ходу первого раунда поединка.

Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

22 января стало известно, что Нурмагомедов был отстранен Атлетической комиссией штата Калифорния от выступлений на полгода по медицинским показаниям.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее стал известен гонорар Махачева.

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