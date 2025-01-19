Стал известен гонорар Махачева

Махачев получил 200 тысяч долларов за выступление на UFC 311

Российский боец Ислам Махачев получил за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 311 гонорар в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на атлетическую комиссию штата Калифорния.

Также отмечается, что соперник россиянина, бразилец Ренато Мойкано заработал больше — 250 тысяч.

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар получит 100 тысяч долларов, а победивший его грузин Мераб Двалишвили — 500 тысяч без учета бонуса за победу.

Махачев в первом раунде одолел Мойкано и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков.

Ранее Ранее Мойкано обматерил Эммануэля Макрона на турнире во Франции.