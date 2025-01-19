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Стал известен гонорар Махачева

Махачев получил 200 тысяч долларов за выступление на UFC 311
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Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters

Российский боец Ислам Махачев получил за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 311 гонорар в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на атлетическую комиссию штата Калифорния.

Также отмечается, что соперник россиянина, бразилец Ренато Мойкано заработал больше — 250 тысяч.

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар получит 100 тысяч долларов, а победивший его грузин Мераб Двалишвили — 500 тысяч без учета бонуса за победу.

Махачев в первом раунде одолел Мойкано и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков.

Ранее Ранее Мойкано обматерил Эммануэля Макрона на турнире во Франции.

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