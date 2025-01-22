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Мостовой заявил, что вратаря, который покинул «Спартак», захотят купить многие клубы

Мостовой: многие клубы захотят Селихова после ухода из «Спартака»
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что вратарь Александр Селихов будет востребован после ухода из клуба. Его слова приводит «Советский спорт».

«Наверное, Селихов просто хочет быть основным, это нормальное явление. После ухода из «Спартака» многие клубы захотят его взять, ведь вратарь хороший. Ничего страшного для него нет, тем более 30 лет для вратаря — это юность», — заявил Мостовой.

22 января «Спартак» расторг контракт с Селиховым.

В текущем сезоне 30-летний голкипер провел восемь матчей в составе «Спартака». Он пропустил семь голов, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Спартак» интересовался основным футболистом «Динамо».

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