«Спартак» интересовался основным футболистом «Динамо»

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал в эфире «Спартак Шоу», что московский «Спартак» летом 2024 года интересовался его клиентом.

«Летом со стороны «Спартака» были попытки во всяком случае прощупать почву? Были. «Спартак» по деньгам давал цифры больше, чем любые другие команды», — сказал Сафонов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Тюкавина семь мячей и одна результативная передача в 18 матчах.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось о том, что Тюкавиным интересуются клубы из Европы.