Менеджер Махачева назвал дату его следующего боя

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил, что следующий поединок спортсмена состоится летом. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Ислам будет драться в начале лета, погнали», — заявил Абдель-Азиз.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов уступил грузину Мерабу Двалишвили. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов сломал руку в этом поединке и потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым.