Стало известно, когда тренер «Спартака» вернется в клуб после рождения ребенка

«Спартак» сообщил, что Станкович присоединится к команде на втором сборе

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскрыл, когда главный тренер московской команды Деян Станкович вновь вернется в расположение клуба. Его слова приводит «Чемпионат.сom».

«Станкович присоединится к команде на ближайшем сборе», — сказал Зеленов.

Второй сбор «Спартака» состоится с 25 января по 13 февраля в ОАЭ. В городе Абу-Даби состоится Зимний Кубок РПЛ, соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

18 января «Спартак» сообщил, что Станкович покинул сбор команды по семейным обстоятельствам. А уже на следующий день клуб поздравил и его жену Аниту с рождением ребенка.

«Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — написано в сообщении.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал имя лучшего футболиста 2024 года.